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İran'da gaz kapsülü patlaması! 100'den fazla kişi zehirlendi

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 18:10

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu 100'den fazla kişinin zehirlendiği bildirildi.


İran devlet televizyonunun haberine göre, İlam eyaletine bağlı  Çerdavul ilçesinin Zencire Olya köyünde bir tırın taşıdığı klor gazı kapsülü  patladı.
 
Yaklaşık iki kilometre çapında bir alanı etkilediği belirtilen gaz  sızıntısı sonucu onlarca kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı, sızıntıya  maruz kalan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
 
Konuya ilişkin basına açıklama yapan Çerdavul Kaymakamı İlyas Fettahi,  "Zencire Olya köyünde bugün meydana gelen hadise, tır sürücüsünün ihmali ve  dikkatsizliğinden kaynaklanmıştır. Neyse ki şu ana kadar can kaybı yaşanmadı."  dedi.
 
Fettahi, vatandaşlara olayın yaşandığı bölgeye yaklaşmama uyarısında  bulundu.
 İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise klor gazı taşıyan  tırdaki sızıntı nedeniyle en az 100 kişinin zehirlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, olaydan etkilenenleri hastanelere sevk etmek için bölgeye  2 helikopter ve 5 ambulansın gönderildiği ifade edildi.
 
Endüstriyel alanlarda kullanılan klor gazı, öldürücü bir kimyasal  silah da olabiliyor.
 
  
 

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İran İlam patlama klor gazı
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