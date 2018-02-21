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İran'da cesetler bulundu

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 14:43 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 14:43

İran'da pazar günü düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin cesetlerine ulaşıldı.


İsfahan Valisi Muhsin Mir Alizade, düzenlediği basın toplantısında,  başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında düşen Aseman  Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar 32  cesede ulaşıldığını söyledi.
 
Enkazın bulunduğu yere kar ve fırtına kaynaklı olumsuz hava şartları  nedeniyle helikopter sevk edilemediğini dile getiren Mir Alizade, cesetlerin kara  yoluyla taşınmasının planlandığını belirtti.
 
Mir Alizade, olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama  çalışmalarının cuma günü devam etmesinin planlandığını kaydetti.
 
Helikopter ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucu  dün uçağın enkazının Nukul Köyü kırsalında, Dina Dağı'nın 4 bin metre  yüksekliğinde görüldüğü açıklanmıştı.
 
Tahran-Yasuc seferini yapan Aseman Hava Yolları'na ait çift motorlu  ATR-72 tipi yolcu uçağı pazar günü İsfahan eyaletine bağlı Semirom ilçesinde  düşmüş, uçaktaki 66 kişi hayatını kaybetmişti.
 
İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan  önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet  veriyor. Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde  200'den fazla uçak kazasına ve 2 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu.
 
  
 

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