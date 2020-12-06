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İran'da bomba iddia: Hamaney'in durumu çok kötü, yetkilerini devretti

06 Aralık 2020 Pazar - 18:13 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 18:13

Sosyal medyada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği iddiaları dolaşırken, İranlı gazeteciden liderin sağlık durumuna dair bir son dakika açıklaması açıklama geldi.


İranlı gazeteci Momahad Ahwaze'nin Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in sağlık sorunları nedeniyle görevini oğluna devrettiği iddia edildi.
 
Ahwaze, Twitter'da Arapça olarak paylaştığı mesajda, İran'daki kaynakların 81 yaşındaki liderin sağlığından endişe duyduğunu ve yakınlarının kötüleşen durumundan "çok endişelendiklerini" yazdı.
 
Bu nedenle, Hamaney'in yetkilerinin, ülkedeki önemli güvenlik ve istihbarat departmanını denetleyen 51 yaşındaki oğlu Seyyid Mojtaba Hosseini Hamaney'e devredildiği bildirildi.
 
Avrupalı ??kaynaklar, Mojtaba'yı 10 yıldan fazla bir süredir Hamaney'in pozisyonunun potansiyel halefi olarak nitelendiriyordu.
 
İngiliz The Guardian gazetesi, 2009 tarihli bir makalede onu "İran'ın en büyük liderinin bekçisi" olarak nitelendirmişti. (Milliyet)
 

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İran Ali Hamaney sağlık
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