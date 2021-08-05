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İran'da bir dönem resmen son buldu! Türkiye'de katıldı

AA |  05 Ağustos 2021 Perşembe - 18:30 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 18:30

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, yemin ederek resmen görevine başladı.


İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin  törenine  115 ülkeden 265 davetli  katıldı.
 
Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı  konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.
 
Yemin törenine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan  Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Irak Kürt  Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani,  Rusya parlamentosunun alt  kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe  Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan,  Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden  dışişleri bakanları katılıyor.
 
Türkiye'den de TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel  Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberlerindeki bir heyet törene katılıyor.

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İran 13. Cumhurbaşkanlığı 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
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