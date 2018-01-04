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İran'da binlerce kişi rejime destek için yollarda

04 Ocak 2018 Perşembe - 13:39 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 13:54

İran'ın çeşitli kentlerinde dün başlayan rejim yanlılarının destek gösterileri bugün de devam ediyor. Gösterilere binlerce kişinin katıldığı belirtiliyor.


İran'da geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden rejim karşıtı gösterileri protesto etmek için, cuma imamları ve dini otoritelerin  çağrısıyla başlayan destek gösterileri, bugün de Meşhed, Şiraz, Urumiye, İsfahan ve Erdebil gibi bir çok büyük kentte sürüyor.
 
Attığı sloganlarla ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerini hedef alan  göstericilerin, "Kahrolsun fitneci münafıklar",  "Biz de şikayetçiyiz, ancak  sesimizi doğru yoldan dile getiriyoruz" gibi sloganlar atması da dikkati çekiyor.
 
 
Dün de Ahvaz, Abadan, İlam, Arak, Hürremabad, Kirmanşah ve Buşehr gibi  bazı önemli kentlerde toplanan rejim yanlıları, sokak olaylarını protesto  etmişti.
 
İran'daki olaylar, 28 Aralık'ta Meşhed'de bir grup göstericinin,  ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle  başlamıştı.
 
 
Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, Tahran,  Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi  pek çok kente yayıldı. 
 
Ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 20'nin üzerinde kişinin  hayatını kaybettiği, binden fazla göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor. 

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İran gösteri protesto Hamaney
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