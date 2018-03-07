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İran'da başörtüsü protestosuna 2 yıl hapis cezası

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 23:51 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 23:51

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.


İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın  mensuplarına konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başörtüsü  zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.
 
Devletabadi, ismini açıklamadığı eylemciyi "umuma açık alanda  başörtüsünü açarak halkı bozgunculuğa teşvik etmek"le suçladı.
 
İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir  kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü  zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida  Muvahhid'in başlattığı eylemin ülkede giderek yayıldığı gözlendi.

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