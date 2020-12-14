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İran'da araştırmacı yazar Kamil Ahmedi'ye 9 yıl hapis

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 1:13 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 1:13

Tahran Devrim Mahkemesi, İngiltere-İran çifte vatandaşı yazar-araştırmacı Kamil Ahmedi'ye, ülke içindeki İran aleyhine faaliyetleri gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası verdi.


İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Mahkemesi  İran'daki "yıkıcı faaliyetleri" suçlamasıyla Ahmedi'yi 9 yıl hapis ve 600 bin  avro para cezasına çarptırdı.
 
İran'ın toplumsal kültürünü değiştirmeye çalışmakla itham edilen  Ahmedi, kadınlar ve çocuklar hakkında Hollanda merkezli Hivos kuruluşu ile  işbirliği içinde olmak, eski iki kadın milletvekili ile "evlilik yaşını artırma"  tasarısının hazırlanması ve onaylanması adına çalışmak ve bu konuda İran'daki  Avrupalı devletlerin büyükelçilikleri ile işbirliği içinde olmak, İran'da  eşcinselliği teşvik etmek, muhalif ve yabancı medya ile işbirliği yapmak, İran  aleyhine BM İnsan Hakları Raportörlerine gerçek olmayan raporlar göndermek,  "İran'ı yıkmak isteyen" uluslararası kurumların projeleri vasıtasıyla gayrı meşru  gelir elde etmek ve "BBC muhabiri gibi davranarak işgal altındaki topraklara"  (Filistin) yolculuk etmekle suçlanıyor.
 
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahmedi Ağustas 2019'da  tutuklanmış, 3 ay sonra serbest bırakılmıştı.
 

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Tahran İngiltere İran
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