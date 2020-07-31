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İran’da 7 günlük bebek corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İHA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 23:16 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 23:16

İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 7 günlük bebek corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


Corona virüs salgını nedeni ile İran’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Buşehr Eyaleti Corona Virüs ile Mücadele Konseyi Sekreteri Said Keşmiri, eyaletteki corona virüs tablosuna ilişkin son bilgileri verdi. Keşmiri, Buşehr Eyaleti’nde şu anda toplamda 173 kişinin corona virüs nedeniyle hastanelerde yattığını belirterek, “Hastanede yatışı gerçekleşenler arasından 23 kişi solunum cihazına bağlı” dedi.
 
Corona virüs nedeniyle Buşehr Eyaleti’nde henüz 7 günlük olan bir bebeğin de hayatını kaybettiğini belirten Keşmiri, “Hayatını kaybedenler arasında kalp rahatsızlığı olan henüz 7 günlük bir bebekte bulunuyor. Hayatını kaybeden en yaşlı kişi ise 74 yaşındaki bir kadın” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde ise 2 günlük bir bebek corona virüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.
 
İran’da bugüne kadar 304 bin 204 kişide corona virüs tespit edilirken, 16 bin 766 kişi ise hayatını kaybetti.

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İran corona virüs 7 günlük bebek
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