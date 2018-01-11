Art arda depremler!

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Bağdat'ta da depremin olduğu bildirildi.

Irak-İran sınırında peş peşe dört deprem oldu. Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.6 büyüklüğündeki ilk depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı. İlk depremden bir dakika sonra 5.3, 15 dakika sonra 5.2, 21 dakika sonra ise 5.4'lük üç sarsıntı daha gerçekleşti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 06.48'de meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

BAĞDAT'TA DA DEPREM