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Art arda depremler!

AJANSLAR |  11 Ocak 2018 Perşembe - 9:42 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 11:16

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kerman eyaletine bağlı Hucidek kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca Bağdat'ta da depremin olduğu bildirildi.


Irak-İran sınırında peş peşe dört deprem oldu. Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.6 büyüklüğündeki ilk depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı. İlk depremden bir dakika sonra 5.3, 15 dakika sonra 5.2, 21 dakika sonra ise 5.4'lük üç sarsıntı daha gerçekleşti.
 
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  merkez üssü Hucidek kenti olan deprem yerel saatle 06.48'de meydana geldi.  Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
 
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama  yapılmadı. 
 
 BAĞDAT'TA DA DEPREM
 
Ayrıca, Irak'ın başkenti Bağdat'ta da bir deprem oldu. Reuters haber ajansı, Bağdat'ta hissedilen sarsıtıyı son dakika olarak duyurdu.
 
 
 
 

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