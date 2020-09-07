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İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem!

AA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 7:07 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 7:07

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 10 kişi yaralandı.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  merkez üssü İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan deprem, yerel saatle  02.04'te kaydedildi.
 
Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
 
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve  Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol ve Koordinasyon Merkezi tarafından  yapılan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerindeki binalarda maddi hasar meydana  geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi köyünde 3 kişi yaralandı."  ifadeleri  kullanıldı.
 
Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği  kaydedildi.
 
    
 

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