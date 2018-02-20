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İran'da 300 kişi gözaltına alındı

AA |  20 Şubat 2018 Salı - 12:36 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 12:56

İran'ın başkenti Tahran'da 3 polisin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili Gonabadi tarikatı mensubu 300 kişi gözaltına alındı.


İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü  Said Muntezarulmehdi, dün gece yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan tarikat  üyelerinin sayısının 300'e yükseldiğini söyledi.
 
 
Sözcü Muntezarulmehdi, "Olaylarda bir Besic (milis gücü) bıçaklı  saldırıda, diğeri otomobille ezilerek hayatını kaybetti. 30 emniyet mensubu  yaralandı. Olaylarda göstericilerden de yaralananlar oldu." dedi.
 
Muntezarulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada olaylar sonrası 60'dan  fazla tarikat üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
 
Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına  alındığı iddialarına ve tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına  tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında dün akşam  saatlerinde çatışma çıkmıştı. Bir eylemci güvenlik güçlerinin üzerine otobüs  sürerek 3 polisin ölümüne yol açmış, başka bir diğer eylemcinin yine polisin  üzerine otomobil sürmesi sonucu 3 emniyet mensubu da yaralanmıştı.
 
 
Gonabadi tarikatı
 
İran'da 14'üncü yüzyılda Şah Nimetullahi Veli adlı mutasavvıf  tarafından Sünni bir tarikat olarak kurulan Nimetullahi tarikatı daha sonra  Safeviler döneminde Şiileşmiştir. Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu  olarak bilinen Gonabadi tarikatı, yoğun olarak Horasan bölgesinde faaliyet  gösteriyor. Kendilerine "Meczuban-ı Nur" (Nurun aşıkları) adı veren tarikatın  liderliğini liberal görüşlere sahip eski bir siyasetçi olan 90 yaşındaki Nur Ali  Tabende üstleniyor.
 
Fransa'da yüksek öğrenim gören Tabende, devrimin ilk yıllarında  milletvekili ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. O dönemlerde zaman zaman  İran rejiminin temeli sayılan Velayet-i Fakih'e eleştiriler yönelten Tabende,  1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye İslam Cumhuriyeti  politikalarını ve uygulamalarını kınayan bir mektup yazan 90 siyasi figürden  biriydi. Tabende bu mektubu nedeniyle 8 ay hapiste kaldı.
 
Gonabadi tarikatının başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli  kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı  mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettikleri  için İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.
 
  
 
 
 
 

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