İran'da 300 kişi gözaltına alındı

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Said Muntezarulmehdi, dün gece yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan tarikat üyelerinin sayısının 300'e yükseldiğini söyledi.

Sözcü Muntezarulmehdi, "Olaylarda bir Besic (milis gücü) bıçaklı saldırıda, diğeri otomobil le ezilerek hayatını kaybetti. 30 emniyet mensubu yaralandı. Olaylarda göstericilerden de yaralananlar oldu." dedi.

Muntezarulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada olaylar sonrası 60'dan fazla tarikat üyesinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tahran'da Gonabadi tarikatı lideri Nur Ali Tabende'nin gözaltına alındığı iddialarına ve tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren tarikat mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında dün akşam saatlerinde çatışma çıkmıştı. Bir eylemci güvenlik güçlerinin üzerine otobüs sürerek 3 polisin ölümüne yol açmış, başka bir diğer eylemcinin yine polisin üzerine otomobil sürmesi sonucu 3 emniyet mensubu da yaralanmıştı.

Gonabadi tarikatı

İran'da 14'üncü yüzyılda Şah Nimetullahi Veli adlı mutasavvıf tarafından Sünni bir tarikat olarak kurulan Nimetullahi tarikatı daha sonra Safeviler döneminde Şiileşmiştir. Azeri kökenli Nimetullahi tarikatının bir kolu olarak bilinen Gonabadi tarikatı, yoğun olarak Horasan bölgesinde faaliyet gösteriyor. Kendilerine "Meczuban-ı Nur" (Nurun aşıkları) adı veren tarikatın liderliğini liberal görüşlere sahip eski bir siyaset çi olan 90 yaşındaki Nur Ali Tabende üstleniyor.

Fransa'da yüksek öğrenim gören Tabende, devrimin ilk yıllarında milletvekili ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. O dönemlerde zaman zaman İran rejiminin temeli sayılan Velayet-i Fakih'e eleştiriler yönelten Tabende, 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'ye İslam Cumhuriyeti politikalarını ve uygulamalarını kınayan bir mektup yazan 90 siyasi figürden biriydi. Tabende bu mektubu nedeniyle 8 ay hapiste kaldı.

Gonabadi tarikatının başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli kesim üzerinde etkili olmaya çalıştığı belirtiliyor. Gonabadi tarikatı mensupları, İslam'ı klasik Şii anlayışından farklı bir yönde tebliğ ettikleri için İran yönetimi için potansiyel tehlike olarak görülüyor.