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İran'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu 'gelin' edildi

14 Aralık 2020 Pazartesi - 12:12 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 12:12

İran'da bu yılın Mart-Nisan-Mayıs (İran takvimine göre yılın ilk çeyreği) aylarında 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran İstatistik Merkezi  "İran'ın Kültürel ve Sosyal Durumu" başlıklı raporunu yayınladı.
 
Buna göre, yılın ilk üç ayında 10 yaşından küçük 1, yaşları 10 ila 14  arasında değişen 7 binden fazla kız çocuğu, evlendirildi.
 
Aynı dönemde, 15 yaşından küçük çocuk gelinler 346 bebek dünyaya  getirirken, 15-19 yaşları arasında anne olanlar ise 16 binden fazla çocuk  doğurdu.
 
İran Medeni Kanunu'na göre, 13 yaş altındaki kişilerin evlenmesinin  mahkemenin iznine tabi olduğu belirtilen raporda, kanundan doğan boşlukların  ailelerce suistimal edildiği ifade edildi.
 
Yasalaşması beklenen "13 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Evlilik Yasağı  Tasarısı"nın 2 yıldır İran Meclisi'ne sunulmasının beklendiği aktarıldı.

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İran gelin kız çocuğu
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