İran’da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı

İran’da 14 yaşındaki kızı Romina Ashrafi’yi uykusunda öldüren babaya verilen 9 yıllık hapis cezası tepkilere neden oldu.

İran’da Romina Ashrafi, 21 Mayıs’ta ülkenin Gilan eyaleti Talesh şehrindeki ailesinin evinde babası tarafından başı kesilerek öldürüldü. 14 yaşındaki Romina’nın öldürülmesi tepkiye neden olurken, mahkemenin verdiği ceza ise ülkede öfkeyi arttırdı. Romina’nın annesi Rana Dashti’nin ‘idam cezası’ talebine rağmen Romina’nın adı açıklanmayan babası 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"KOCAM BİR DAHA KÖYÜMÜZE DÖNMESİN"