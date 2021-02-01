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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'seçimlere katılım' vurgusu

AA |  01 Şubat 2021 Pazartesi - 12:54 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 12:54

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın yüksek olmasının hem seçilen kişinin onay alması hem rejimin ilkelerinden biri olduğunu söyledi.


İran'da devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Ayetullah  Ruhulllah Humeyni'nin Tahran'daki türbesinde düzenlenen törende konuşan Ruhani,  18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımla ilgili  değerlendirmelerde bulundu.
 
Halkın kullanacağı oylarla sistemi belirlemeleri gerektiğini ifade  eden Ruhani, Humeyni'nin de sultaya karşı olduğunu ve halkın kendi kaderiyle  ilgili karar alabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Ruhani, "Seçimlere katılımın maksimum seviyede olması  hem seçilen kişinin onay almasıdır hem de düzenin ilkelerinden biridir."  ifadelerini kullandı.
 
İran'da 21 Şubat 2020'de yapılan 11. Dönem Meclis Seçimlerinde önemli  isimleri Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilen reformistler,  seçimleri boykot ederek sandık başına gitmemişti. Reformistlerin seçimleri boykot  etmesi katılımın düşük olmasına ve muhafazakarların Mecliste ezici çoğunluğu elde  etmesine yol açmıştı.
 
Seçimlere katılım ülke genelinde bir önceki seçime oranla yaklaşık  yüzde 30 azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşmişti. Bu oranın başkent Tahran  gibi büyük şehirlerde yüzde 20 civarında olduğu belirtilmişti.
 
Ülkede reformist adayların 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde de veto edilmesi ve seçmenlerinin bu kez de "boykot" seçeneğini  tercih edebileceği belirtiliyor.

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