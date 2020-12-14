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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den flaş 'Şiir' açıklaması!

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 17:58 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 18:22

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiirle ilgili, "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum." dedi.


Ruhani, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin bulunduğu  basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiirle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.
 
Bir gazetecinin Erdoğan'ın okuduğu şiire ilişkin sorusu üzerine  Ruhani, İran- Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve siyasi, ekonomik,  bölgesel konular ile Astana sürecinde birlikte çalıştıklarını söyledi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevat  Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında  İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekmesinin kendisi için önemli olduğunu dile  getiren Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Türkiye'nin Tahran  Büyükelçisinin de aynı noktaya vurgu yaptığı hatırlattı.
 
Söz konusu şiirin birçok yönü olduğunu ve bağlamına göre farklı  anlamlar taşıdığını belirten Ruhani, "Bu şiiri İran'dan okursanız bir manaya  gelir, İran dışında okursanız başka bir anlam taşır. Hakikat şudur ki Türk  makamları açık bir şekilde Erdoğan'ın bir kastı olmadığını bildirdi. Erdoğan aynı  konuşmada bölgesel meselelerle ilgili Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve  Ermenistan'ın birlikte çok yönlü çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.  Konuşmasının öncesi ve sonrasına da dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 7 yıllık bir geçmişi olduğuna ve pek çok  defa görüştüklerine işaret eden Ruhani, şöyle devam etti:
"Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı  taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum.  Türkiye makamları bize resmi  olarak kesinlikle böyle bir kastı olmadığını bildirdi. Türkiye makamları  Erdoğan'ın Azerbaycan halkının topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle  mutlu olduğunu söylemek istediğini aktardı. Okuduğu şiir de çok yönlüdür."
 
Erdoğan'ın konuşmalarında Sadi, Hafız ve Mevlana'dan pek çok şiir  okuduğuna dikkati çeken Ruhani, "Yapılan açıklamalar ile bu konuyu geride  bırakabileceğimizi düşünüyorum. Ama gösterilen hassasiyet de önemlidir. Tüm dünya  bilmelidir ki bir milimetrelik toprağımız bile çok önemlidir. Tüm konuşmalarda ve  açıklamalarda bu hassasiyete daha fazla özen gösterilmelidir. Bir cümleye karşı  gösterilen hassasiyet halkımızın hakkıdır. Toprak bütünlüğü önemli olduğu için bu  konuda görüşlerini dile getirmeleri doğaldır. İtiraz edenlerin de  vatanseverliklerini ve hassasiyetlerini gösterme hakları vardır." ifadelerini  kullandı.
 
 

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