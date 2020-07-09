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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den dünyayı şoke eden karar!

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 16:07 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 16:07

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kazandıkları dövizi yurda getirmeyen ihracatçıların cezalandırılacağını söyledi.


Devlet televizyonunun haberine göre Ruhani, "ABD'nin ekonomik terörüne  karşı verdiğimiz savaşta komutan bildiğimiz ihracatçılardan bazıları, yurt dışına  mal sattılar ama kazandıkları 20 milyar avroyu ülkeye getirmediler. Bu kişilere  ceza uygulayacağız." dedi.
 
ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlarla ihtiyaç duyduğu dövizi temin  etmesi konusunda İran'a zorluk çıkarmak istediğini belirten Ruhani, ülkesinin  yılda 41 milyar dolarlık petrol dışı ürün ihraç edebilme kapasitesi bulunduğunu  ve söz konusu rakamın ülke ithalatı için gerekli dövize denk olduğunu kaydetti.
 
Ruhani hükümeti, son günlerde  İran riyalinin dolar karşısında hızla  değer kaybetmesi nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. Ülkedeki ihracatçı  firmaların çoğunu devlet veya devlete bağlı vakıflara ait şirketler oluşturuyor.  Dolayısıyla ihracattan elde ettikleri dövizi ülkeye getirmeyen bu tür şirketlere  Ruhani'nin herhangi bir yaptırımda bulunması uzak  görünüyor. Ruhani'nin söz  konusu şirketleri tehdit ederek, son günlerde doların yükselişi nedeniyle  hükümetine yönelen eleştirileri önlemeye çalıştığı ifade ediliyor.
 

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