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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'de seçimleri kimin kazanacağı bizim için önemli değil

04 Kasım 2020 Çarşamba - 16:11 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 16:11

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve planlamalarını ona göre yapmadıklarını söyledi.


Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan  Ruhani, ABD'deki başkanlık seçimleri ve ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili  açıklama yaptı.
 
ABD'de iş başına gelecek yeni hükümetin izleyeceği politika ve  yöntemin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'de kimin  kazanacağı bizim için önemli değil.
 
ABD'nin son seçimi birçok açıdan ibret  vericiydi ve bunun detaylarına girmek istemiyorum. ABD yaptırımları bir kenara  bırakıp saygı gösterirse bizim şartlarımız da değişir. Tehdit yerine ikram ve  hürmet olursa şartlar farklı olur.
 
Bizim için önemli olan ilkesel hareket, yöntem  ve siyasettir. Şahıs ve partilerin bizim için önemi yoktur." ifadelerini  kullandı.
 
ABD'nin yasalara uymasını, çok yönlü uluslararası anlaşmalara  dönmesini ve İran halkına saygı göstermesini istediklerini kaydeden Ruhani,  "ABD'de kim olursa olsun yaptırım uygulamak yerine saygı göstermesini istiyoruz. 
 
Ekonomiyle ilgili ABD' seçimlerinde kimin kazanacağından bağımsız olarak planlama  yaptık. Petrol dışı ihracat ve üretime dayanarak hesap yaptık. ABD geçmişten ders  alır ve farklı bir yol izlemesi gerektiğini anlarsa çok iyidir." diye konuştu.

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