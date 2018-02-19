19 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.882 -0.54 EURO 4,6630 0.28
USD 3,7580 0.28 ALTIN 162,650 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

İran böyle tehdit etti! Füzelerinin yerlerini...

19 Şubat 2018 Pazartesi - 19:06 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 19:06

İran Hüzbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzelerinin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.


Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.
 
 
İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor. (milliyet)

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.