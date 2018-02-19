İran böyle tehdit etti! Füzelerinin yerlerini...

İran Hüzbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzelerinin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğalgaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.