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İran-Azerbaycan geriliminde flaş gelişme! Türkiye de dahil oldu

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 18:38 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 18:38

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile Azerbaycan arasında son zamanlarda ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaların iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde aşıldığını belirtti. Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel iş birliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini belirtti.


İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü.
 
Görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, "Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti ancak iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde bunları aştık. Şu anda iki ülke olarak ikili iş birliğini daha da genişletme yolunda ilerleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
 
TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLDUĞU 3+3 MÜZAKERE FORMATI
 
Abdullahiyan, Kafkasya'daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel iş birliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini ve İran'ın bölgedeki sorunların bölge içi mekanizmalar yoluyla çözülebileceğine inandığını kaydetti.
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise başkalarının iki ülke arasındaki yanlış anlaşılmalardan faydalanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini kaydetti.
 
Bayramov, Bakü'nün Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

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İran Azerbaycan Dışişleri
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