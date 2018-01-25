İran Afrin protestosuna izin vermedi

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Vali Yardımcısı Ali Rıza Radfer, 25 Ocak tarihinde Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlenmesine yönelik sosyal medyada yapılan çağrı için valilik tarafından izin verilmediğini açıkladı.

İranlı yetkili, "Tüm boyutlar değerlendirilerek gösteri çağrısı için izin verilmemiştir. Yapılacak her türlü protesto yasa dışı olup, ihlalciler hakkında yasal işlem yapılacak" dedi.

Nüfusunun çoğu Azerbaycan Türklerinden oluşan Urumiye kenti Türkiye sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunuyor.