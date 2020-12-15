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İran, ABD'nin Türkiye'ye karşı S-400 yaptırımlarını kınadı

AA |  15 Aralık 2020 Salı - 9:31 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 9:31

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.


Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Türkiye'nin S-400 hava  savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmasına tepki  gösterdi.
 
Mesajına, Türkiye ve İran bayrağı ile iki ülkenin el sıkıştığını  gösteren bir fotoğrafı ekleyen Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı  yaptırımlarla bir kez daha uluslararası hukuku çiğnediğini ve yaptırımlara  bağımlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.
 
Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu  ifadelere yer verdi:
"ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve  (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz."
 

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