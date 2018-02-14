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İran'a günlük 60 bin varil ham petrol

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 11:57 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 12:02

Irak'ın Kerkük kentindeki petrol sahalarından İran'a bu ay sonundan itibaren tankerlerle günlük 30 ila 60 bin varil ham petrol ihraç edilecek.


Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Necat Hüseyin,  "Irak ile İran arasındaki anlaşmaya göre şubat ayının sonunda  Kerkük'ten İran'a tankerlerle ham petrol ihracatına başlanacak." dedi.
 
Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihraç edilene kadar bu yolun  geçici bir alternatif oluşturacağını kaydeden Hüseyin, ''İhraç edilecek miktarın  ilk etapta  günlük 20 bin varil daha sonra ise 30 ila 60 bin varil olması  bekleniyor. Kerkük-Ceyhan boru hattı açılana kadar ihracat geçici olarak buradan  yapılacak" şeklinde konuştu. 
 
 
Hüseyin ayrıca, tankerlerle kara yolu üzerinden yapılacak ihracatın  maliyetli olduğu kadar sağlıklı da olmayacağına dikkati çekerek, ''Ham  petrollerin tankerlerle taşınması oldukça maliyetli. Bir an önce alternatif  yolların bulunması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.
 
  
"Son dört ayın ülke ekonomisine verdiği zarar yaklaşık 2 milyar  dolar"
 
Öte yandan Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Ahmed el-Askeri de  ''Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatının durdurulması ülke ekonomisine  büyük zarar verdi. Son dört ayın ülke ekonomisine verdiği zarar yaklaşık 2 milyar  dolar." dedi.
 
Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden faaliyete geçmesinin önemine  işaret eden Askeri, ''İran'a tankerlerle yapılacak petrol ihracatı oldukça  maliyetli. Dolayısıyla Kerkük-Ceyhan boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi  gerekiyor.'' şeklinde konuştu.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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