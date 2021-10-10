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Iraklılar, sandık başında

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 7:36 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 7:36

Irak’ta erken genel seçimler için oy kullanma başladı.


Saat 18:00’de sona erecek seçimler nedeniyle güvenlik güçleri seçim  merkezlerinin çevresindeki önlemleri üst düzeye çıkardı. Oy vermeye gelenler  seçim merkezlerinin önünde kurulan kontrol noktalarında aramadan geçirilecek.
 
Seçmenlerin seçim merkezlerine cep telefonu sokmasına da izin  verilmeyecek.
 
 Havalimanları ve kara sınırları oy verme işlemi bitene kadar kapalı  olacak.
 
40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Bu  seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 877 yabancı  gözlemci seçimleri izleyecek.
 
 Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin 24 saat içerisinde seçim sonuçlarını  duyurması bekleniyor.
Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren  gösterilerden sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.
 
IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ, OYUNU KULLANDI
 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, erken genel seçimlerde  oyunu kullanarak, "Oyunu kullanan ilk seçmen olarak kayıtlara geçmek istedim."  dedi. 
 
Irak haber ajansının haberine göre, Kazımi, Yeşil Bölge’de bir seçim  merkezinde oy verdi.
 
Iraklıları oy kullanmaya çağıran Kazımi, "Oyunu kullanan ilk seçmen  olarak kayıtlara geçmek istedim. Bu seçimler, sokağa çıkma yasağının olmadığı ilk  seçim." dedi.
 
 
Iraklı Şii din adamı ve siyasetçi Ammar el-Hekim ile eski  başbakanlardan Nuri el-Maliki de erken saatlerde oylarını kullandı.
 
  
 
 

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