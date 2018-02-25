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Irak yargısından DEAŞ kararı! 16 kişi hakkında...

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 21:08 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 21:09

Irak'ta DEAŞ'a üye olmakla suçlanan 16 kişi idam cezasına çarptırıldı


Irak'ta görülen bir davada terör örgütü DEAŞ'a üye olmak  suçlamasıyla yargılanan 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.  
 
Irak Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdusettar Bayraktar, yaptığı yazılı  açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi’nin DEAŞ'e üye oldukları tespit edilen 16  kadın hakkında idam kararı verdiğini bildirdi.  
 
İdam kararı verilen kadınların Türk vatandaşı olduğunu belirten  Bayraktar,  “DEAŞ’a lojistik destek sunmak ve örgüt militanlarıyla evlenmek” gibi  suçlardan dolayı hüküm giydiklerini kaydetti.
 
Bayraktar, Irak terörle mücadele yasasına göre verilen idam kararının  temyize açık olduğunu ifade etti.
 

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Irak DEAŞ idam cezası
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