Irak yargısından DEAŞ kararı! 16 kişi hakkında...

Irak'ta görülen bir davada terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla yargılanan 16 kişi idam cezasına çarptırıldı.

Irak Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdusettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi’nin DEAŞ'e üye oldukları tespit edilen 16 kadın hakkında idam kararı verdiğini bildirdi.

İdam kararı verilen kadınların Türk vatandaşı olduğunu belirten Bayraktar, “DEAŞ’a lojistik destek sunmak ve örgüt militanlarıyla evlenmek” gibi suçlardan dolayı hüküm giydiklerini kaydetti.