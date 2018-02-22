22 Şubat 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.841 0.45 EURO 4,6700 0.17
USD 3,7860 -0.16 ALTIN 161,870 0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak'tan İran'a: Kabul edilemez

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 15:23 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 15:39

Irak'tan İran'a cevap... Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahcub "Irak'ın iç işlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamalar hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez" dedi.


Başkent Bağdat'ta yabancı basın temsilcileriyle bir araya gelen  Mahcub, Irak'ın komşularıyla ilişkileri, ülkedeki su sorunu ve terör örgütü DEAŞ  sonrası Irak'ın yeniden imarı konularına değindi.
 
"Kuveyt'te yapılan bağışlar istenen seviyede değil"
 
Kuveyt'te düzenlenen "Irak'ın Yeniden İmarı" konulu konferansta  bekledikleri düzeyde yardım gelmediğini ifade eden Mahcub, "Kuveyt'te yapılan  bağışlar ve vadedilen yatırım projeleri istenen seviyede değildi. Bunlar Irak'ın  ihtiyacını karşılamıyor." dedi.
 
İran'ın söz konusu konferansta hiçbir taahhütte bulunmamasına ilişkin  bir soru üzerine Mahcub, "ABD de hiçbir destek sunmadı. Destek sunmayan ülkelerin  tutumuna ilişkin yorumda bulunmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
İran'a cevap
 
Mahcub'a, İran Yüksek Kültür Devrim Konseyi Üyesi Hasan Rahim'in  "Irak'ta Saddam'ı kendilerinin idam ettiği, Irak dahil 5 ülkede hegemonya  kurdukları" yönündeki açıklamaları da hatırlatıldı.
 
Söz konusu ifadeleri kesin bir dille reddeden Mahcub, "İran, terörle  savaşında Irak'a destek veren ilk ülkeydi. Ancak Irak'ın iç işlerine müdahale  niteliği taşıyan açıklamalar hangi taraftan gelirse gelsin kabul edilemez. İran  İslam Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamayı da reddediyoruz." diye konuştu.
 
Mahcub, Irak'ın Türkiye ve diğer tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde  olduğunu belirtti.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.