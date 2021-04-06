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Irak'ta şiddetli deprem!

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 18:45 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 19:03

Irak'ın Süleymaniye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun (USGS) internet sitesinde yer alan  bilgiye göre, merkez üssü Süleymaniye'nin Pencivin ilçesi yakınları olan deprem  yerel saatle 18.12'de kaydedildi.
 
Depremin büyüklüğünün 5,3 olduğu bildirildi.

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