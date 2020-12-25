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Irak'ta sıcak gelişme! 'Karşı karşıya gelmeye hazırız'

AA |  25 Aralık 2020 Cuma - 23:01 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 23:01

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Şii milisleri kastederek, "onlarla gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını" bildirdi.


Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkın  güvenlik güçleri ve orduya yasa dışı hareket edenler nedeniyle zedelenen güvenini  yeniden kazanmak için sessizce çalıştık. Ülkenin absürt maceraya sürüklenmemesi  için sükunet çağrısı yaptık. Ancak gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazırız."  uyarısında bulundu.
 
Kazımi’nin paylaşımı üzerine adının açıklanmasını istemeyen hükümete  yakın bir kaynak şunları kaydetti:
 
"İran’a yakın Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Hareketi, hükümetin  Bağdat Havalimanı'na yapılan bir roketli saldırıdan sorumlu olan mensuplarını  tutuklaması üzerine, hükümeti tehdit etmeye başladı. Bunlar, tutuklu bulunan  milislerinin serbest bırakılmasını istedi. Aksi halde bu akşam ya da sabaha karşı  hükümet binalarını hedef alacakları tehdidinde bulundu. Milis yapı, İçişleri  Bakanı'nı da doğrudan tehdit etti."
 
Kaynak, Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci’nin yaşananlar üzerine  devreye girerek, olayı yatıştırdığını ancak Kazımi’nin tutuklu milisleri serbest  bırakmama konusunda ısrarcı olduğunu savundu.
 
Şii milis yapıya bağlı silahlı unsurların Bağdat’ın Risafa yakasının  bazı bölgelerinde konuşlandığı iddia edildi.
 

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Irak Mustafa el-Kazımi milis
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