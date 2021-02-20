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Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 20:29 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 20:29

Irak’ta NATO askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne roket saldırısı düzenlendiği bildirildi.


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Irak NATO Beled Askeri Üssü
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