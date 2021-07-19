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Irak'ta halk pazarında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 20:11 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 20:33

Son dakika haberine göre, Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 22 kişinin öldüğü 47 kişinin yaralandığı bildirildi.


Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana  gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı  bildirildi. 
 
Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın  doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana  geldi.
 
Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk  belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.
 
Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki  tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.
 
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu  komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı  verdi.
 
Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 

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Irak halk pazarında patlama çok sayıda ölü var
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