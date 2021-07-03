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Irak'ta elektrik santrallerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:15 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 20:25

Irak hükümeti, elektrik santrallerine yapılan saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı  açıklamada, son günlerde ülkenin farklı yerlerinde elektrik santrallerine yönelik  saldırılar düzenlendiği ve bu saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11  kişinin yaralandığı bildirildi.
 
Açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kimler  tarafından düzenlendiği ve ne tür saldırılar olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
 
Irak'ta günlerdir artan hava sıcaklıklarıyla birlikte uzun süreli  elektrik kesintileri yaşanıyor. Ülkenin birçok yerinde elektrik kesintileri,  ücretli olan mahalle jeneratörleriyle giderilmeye çalışılsa da bu jeneratörler  sürekli elektrik hizmeti sunamıyor.
 
Irak yerel basınında, daha önce Musul, Salahaddin, Diyala ve Kerkük  vilayetlerinde elektrik santrallerine saldırılar düzenlendiği yönünde haberler  çıkmıştı. Bazı saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği  belirtilmişti.
 

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