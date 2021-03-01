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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 1:32 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 1:32

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kaçırıldı.


Diyala Polis Teşkilatından Üsteğmen Şalan el-Kamili, AA muhabirine,  Diyala kent merkezi Bakuba'nın kuzeydoğusundaki Ruveyşid köyüne düzenlenen  silahlı saldırıda 2 kişinin öldürüldüğünü birkaç aracın ateşe verildiğini ve bir  kişinin de kaçırıldığını söyledi.
 
Saldırının DEAŞ teröristlerince gerçekleştirildiğini belirten Kamili,  güvenlik güçlerinin olay yerine gelmeden önce teröristlerin kaçtığını bölgede  suçluları arama çalışmalarının başlatıldığını dile getirdi.
 
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin  tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu  bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
 
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı  zafer kazanıldığını duyurmuştu.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri  alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük,  Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki  saldırıları devam ediyor.
 

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Irak DEAŞ saldırı
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