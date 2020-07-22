Irak’ta DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bombalı saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zikar vilayetinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi.