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Irak’ta DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bombalı saldırı

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 23:57 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 23:57

Irak’ın güneyinde terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerine bağlı yük aracına bombalı saldırı düzenlendi.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya  göre, Zikar vilayetinde koalisyon güçleri için çalışan bir şirkete ait yük  aracına bombalı saldırı gerçekleştirildi.
 
Aracın zarar gördüğü saldırıda can kaybı olmadığı ifade edildi. 

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