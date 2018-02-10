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Irak'ta DEAŞ'ın Enbar sorumlusu yakalandı

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 15:25

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusunun gözaltına alındığı belirtildi.


Kerkük Polis Müdürü Albay Hattab Ömer,  ''DEAŞ'ın sözde Enbar güvenlik sorumlusu, Musul'dan Kerkük'e giriş  yapmak istediği sırada kontrol noktasında gözaltına alındı" dedi.
 
Söz konusu kişinin Kerkük'ün kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasından  geçerken polise sahte kimlik göstermesi üzerine gözaltına alındığını kaydeden  Ömer, ''Ulusal Güvenlik Birimine teslim edilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.  Terörist unsurların kente girişini önlemek için Kerkük'ün tüm giriş ve  çıkışlarında güvenlik önlemlerimizi artırdık'' diye konuştu.
 
Ülkede askeri anlamda yok olmasına rağmen DEAŞ'lı teröristlerin hala  bir tehdit oluşturma ihtimalinin olduğunu söyleyen Ömer, şöyle konuştu:
 
''Musul ve Enbar gibi kentlerin kurtarılmasından sonra DEAŞ  militanları diğer kentlerde gizlenmeye çalışıyor. Dolayısıyla yeni uyuyan  hücreler oluşmasını engellemeye çalışıyoruz."
 
  
 

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