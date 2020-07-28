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Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı!

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 0:42 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 1:41

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeyle saldırı düzenlendiği, Salahaddin vilayetinde orduya bağlı askeri üste ise iki ayrı patlama yaşandığı bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan  yazılı açıklamada, Salahaddin’deki Şehit Macit Temimi Askeri Üssü’nde iki patlama  yaşandığı belirtildi.
 
Açıklamada patlamanın kaynağı hakkında bilgi verilmedi.
 
Öte yandan Bağdat’ın kuzeyinde ordunun yanı sıra ABD güçlerinin de  kaldığı Taci Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.
 
Füzelerden birinin Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçağa isabet  ederek büyük hasara neden olduğu, diğerinin silah ve mühimmat deposuna düştüğü  aktarıldı.
 
Bağdat’ta dün de polis ve Haşdi Şabi güçlerinin kaldığı Sakr Askeri  Üssü'nde iki patlama yaşanmıştı. Patlamanın hava sıcaklığı ve yanlış silah  depolamasından kaynaklandığı belirtilmişti.
 

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Irak füze saldırı
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