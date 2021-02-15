Irak'ta ABD üssünün bulunduğu havaalanına saldırı!

Irak’taki ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına mortar füzesiyle saldırı düzenlendi. Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füzeli saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Erbil Havaalanı'nın çevresine isabet eden füze nedeniyle biri Çin Konsolosluğu'nda çalışan güvenlik görevlisi, diğer ikisi ise çevredeki bir pazarda esnaf olmak üzere üç kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, daha fazla detay paylaşılmadı.

IKBY terörle mücadele biriminden daha önce yapılan yazılı açıklamada, kente üç füze atıldığı bildirilmişti.

Füzelerden ikisinin ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, birinin ise alanın dışına isabet ettiği belirtilmişti.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, havaalanının dışına düşen füze, bir iş yerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.