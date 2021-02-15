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Irak'ta ABD üssünün bulunduğu havaalanına saldırı!

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 22:34 | Son Güncelleme : 16 02 2021 - 0:19

Irak’taki ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına mortar füzesiyle saldırı düzenlendi. Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füzeli saldırıda biri ağır 3 kişi yaralandı.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı  açıklamaya göre, Uluslararası Erbil Havaalanı'nın çevresine isabet eden füze  nedeniyle biri Çin Konsolosluğu'nda çalışan güvenlik görevlisi, diğer ikisi ise  çevredeki bir pazarda esnaf olmak üzere üç kişi yaralandı.
 
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, daha fazla  detay paylaşılmadı.
 
IKBY terörle mücadele biriminden daha önce yapılan yazılı açıklamada,  kente üç füze atıldığı bildirilmişti.
 
Füzelerden ikisinin ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil  Havaalanı'na, birinin ise alanın dışına isabet ettiği belirtilmişti.
 
Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, havaalanının dışına  düşen füze, bir iş yerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının  yıkılmasına neden oldu.
 
Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri  duyulmaya başlandı.
 

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