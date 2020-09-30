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Irak'ta ABD askeri üssüne füzeli saldırı!

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 22:35 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 22:35

Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştüğü belirtildi.


İKDP Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, havalimanına yakın bölgede bulunan İKDP kampı yakınına birkaç  füze düştüğünü söyledi.
 
Kadiri, füzelerin hedefinin İKDP kampı mı yoksa Erbil Havalimanı mı  olduğuna dair henüz ellerinde bir bilgi bulunmadığını, incelemelerin devam  ettiğini aktardı.
 
Patlama sonrası havalimanında siren seslerinin duyulduğu kaydedildi.
 
Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Iraklı kaynaklara  dayandırdığı haberinde, Erbil'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu havalimanında  patlama meydana geldiğini duyurdu.
 
Haberde, havalimanı yakınlarına 3 füze düştüğü belirtildi.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden ise patlamaya ilişkin henüz herhangi  bir açıklama yapılmadı.
 
İran, Kasım Süleymani suikastı sonrası 9 Ocak'ta Erbil'deki söz konusu  havalimanına füze saldırısı düzenlemişti.
 
  
 
 
 

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Irak Erbil füze
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