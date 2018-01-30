Irak Meclisi'nden kritik karar! Yaptırımlar kaldırıldı

Irak'taki merkezi yönetim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bankalara yaptırım kararını meclis oylamasıyla kaldırdı.

Mecliste çoğunluğa sahip Ulusal İttifakın milletvekili Ali es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY bankalarıyla mali işlemlerin durdurulması yönünde daha önce alınan karara artık ihtiyaç kalmadığı için Mecliste yapılan oylamada yaptırımların kaldırılması yönünde karar alındığını söyledi.