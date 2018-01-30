30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
12°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.845 0.00 EURO 4,6940 0.12
USD 3,7920 0.19 ALTIN 163,140 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak Meclisi'nden kritik karar! Yaptırımlar kaldırıldı

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 2:03 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 2:05

Irak Meclisi, IKBY bankalarına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını onayladı


Irak'taki merkezi yönetim, Irak Kürt Bölgesel  Yönetimi'ndeki (IKBY) bankalara  yaptırım kararını meclis oylamasıyla kaldırdı. 
 
Mecliste çoğunluğa sahip Ulusal İttifakın milletvekili Ali es-Safi, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY bankalarıyla mali işlemlerin durdurulması  yönünde daha önce alınan karara artık ihtiyaç kalmadığı için Mecliste yapılan  oylamada yaptırımların kaldırılması yönünde karar alındığını söyledi.
 
Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandumun ardından,   IKBY'deki bankalara yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Merkez Bankası ise  Ekim 2017'de, IKBY'deki 4 büyük bankaya döviz transferini durduracağını  bildirmişti.
 

ETİKETLER

Irak Irak Meclisi yaptırım kararı yaptırımlar kaldırıldı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.