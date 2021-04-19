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Irak'ın Süleymaniye kentine iki katyuşa füzesi atıldı!

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 1:03 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 1:03

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, Süleymaniye kentine bağlı Kifri ilçesine iki katyuşa füzesinin atıldığını bildirdi.


Peşmerge Bakanlığından füze saldırısına ilişkin yapılan yazılı  açıklamada, Kifri ilçesine akşam saatlerinde, 17. Peşmerge Piyade Tugayı  üzerinden geçen ve Peşmerge merkezinin 500 metre uzağına düşen iki katyuşa  füzesinin ateşlendiği belirtildi.
 
Saldırı nedeniyle yaralanma ya da maddi zarar olmadığı belirtilen  açıklamada, saldırı sonrası Peşmerge ve güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığı,  saldırının kaynağına yönelik soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
 
 IKBY'ye yönelik füze saldırıları
 
Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Havalimanı'na 14 Nisan'da  patlayıcı yüklü drone ile saldırı gerçekleştirilmişti.
 
IKBY İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, saldırının ABD  öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri  bölümünü hedef aldığını kaydetmişti. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken,  bir depoda hasar meydana geldiği ifade edilmişti.
 
Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente yönelik 15 Şubat'ta toplam 14  roketle saldırı düzenlenmişti.
 
 Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi  milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roketle saldırılmıştı.
 

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Süleymaniye füze
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