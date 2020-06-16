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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  16 Haziran 2020 Salı - 19:00 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 19:10

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT  koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.
 
Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
 
Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak"  ifadelerine yer verildi.

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TSK MİT terörist
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