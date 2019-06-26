26 Haziran 2019 Çarşamba
İSTANBUL 
29°C / 23°C
GALERİ VİDEO
BIST 95.421 0.00 EURO 6,5770 -0.18
USD 5,7840 -0.17 ALTIN 261,780 -1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 9:49 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 10:05

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Metina  bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
 
Harekatta, bölücü terör örgütü PKK  tarafından kullanılan silah  mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.