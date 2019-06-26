Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

