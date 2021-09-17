17 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1390 0.80
USD 8,6400 1.35 ALTIN 486,800 1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bir asker şehit oldu

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 20:31 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 20:31

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle ağır yaralan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde Piyade Uzman  Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin  bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan  rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı  ve sabır dileriz."
 
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Solak için taziye  mesajı yayımladı.
 
Akar'ın Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman  şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet,  kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi yer  aldı.

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı Irak Ümit Solak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.