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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

17 Eylül 2021 Cuma - 10:04 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 10:08

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı gerçekleştirildiğini ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.

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