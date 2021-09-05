Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi.
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- Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
05 Eylül 2021 Pazar - 18:53 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 19:09