05 Eylül 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.469 -0.71 EURO 9,9070 0.57
USD 8,3160 0.51 ALTIN 488,440 1.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

05 Eylül 2021 Pazar - 18:53 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 19:09

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi." denildi. 

ETİKETLER

Pençe Şimşek Irak terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.