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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 21:35 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 21:35

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."


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Irak Hakurk PKK
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