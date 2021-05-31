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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:10

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
 

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Milli Savunma Bakanlığı Irak Zap SİHA
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