Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.
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- Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:10