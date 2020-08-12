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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:05 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 21:05

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de tespit edilen PKK'lı 3 terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 2 PKK'lı  terörist ile Zap'ta belirlenen bir PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz  hale getirildi. Operasyonlar sırasında siviller ve sivil yerleşim yerleri hedef  alınmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Irak PKK terörist
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