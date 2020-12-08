Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
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- Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
08 Aralık 2020 Salı - 11:08 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 11:08