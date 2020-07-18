Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA | 18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:30