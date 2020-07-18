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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:30 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:30

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve  gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı  terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız  hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
 

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Irak PKK operasyon
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