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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 19:31 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 19:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve  gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2  PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine  yer verildi.
 

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Irak Zap bölgesi terörist
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