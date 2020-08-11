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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 10:29 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 10:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3, Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlılıkla sürdürülen Pençe-Kaplan  Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı  terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı teröristin  düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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Irak PKK terörist
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